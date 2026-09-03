Polícia Federal e Ibama combatem garimpo ilegal no Rio Madeira

Por PF/RO

Publicada em 03/09/2026 às 15h23

Porto Velho/RO. A Polícia Federal, em ação conjunta com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), deflagrou, nesta quinta-feira (3/9), a Operação Iterum IV, com o objetivo de combater a extração ilegal de minério e outros crimes ambientais na região do baixo Rio Madeira, em Rondônia.

Durante a operação, foram inutilizadas 15 dragas e motores utilizados na atividade de garimpo ilegal. Também foram apreendidos mercúrio e aparelhos celulares, que serão analisados e poderão contribuir para o prosseguimento das investigações.

As ações buscam identificar os responsáveis pelo financiamento e pela execução das atividades ilegais, além de reunir elementos para a responsabilização dos envolvidos pelos crimes ambientais e demais delitos relacionados.