Homem é esfaqueado enquanto dormia em casa abandonada

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/09/2026 às 09h15

A Polícia Civil deverá investigar um ataque com faca ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 2 de setembro, em Vilhena. O caso chegou às autoridades depois que um homem ferido no braço direito procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar foi chamada até a unidade de saúde, onde os policiais colheram as informações sobre a ocorrência. O homem havia dado entrada apresentando um ferimento causado por instrumento perfurocortante.

Durante o atendimento médico, a vítima contou aos policiais que dormia no interior de uma casa abandonada quando um indivíduo entrou no imóvel portando uma faca. Segundo o relato, o agressor o surpreendeu e desferiu um golpe que atingiu seu braço.

A identidade de quem praticou o ataque não era conhecida pela vítima. O homem também informou não saber qual teria sido a motivação para a agressão.

Como não havia informações sobre a autoria nem sobre as circunstâncias que antecederam o episódio, os policiais registraram o boletim de ocorrência após colherem os dados na UPA. O documento foi encaminhado à Polícia Civil, responsável pela investigação e pela tentativa de identificação do suspeito.