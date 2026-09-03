Atividade Delegada da prefeitura resgata 13 idosos de instituição irregular na zona Leste de Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 03/09/2026 às 08h56

Uma ação de policiais civis que atuam na Atividade Delegada resultou no resgate de 13 idosos que estavam em uma instituição de acolhimento irregular, na rua Boiçucanga, bairro São Francisco, zona Leste de Porto Velho. Três pessoas foram detidas durante a ocorrência.

A operação reuniu policiais civis do 8º Distrito Policial, Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (Compi) e policiais militares, após denúncias de possíveis violações de direitos.

Segundo a delegada Fabiana Moreira, do 8º DP, a equipe encontrou condições precárias e pessoas com diferentes necessidades convivendo no mesmo ambiente. “Como estamos na Atividade Delegada combatendo crimes contra a pessoa idosa, montamos a equipe e fomos até o local. Constatamos condições precárias e encontramos idosos, pessoas com deficiência e dependentes químicos convivendo no mesmo espaço”.

Durante a fiscalização, também surgiram suspeitas de retenção e utilização de cartões de benefícios dos acolhidos. As circunstâncias e responsabilidades serão apuradas pela Polícia Civil.

ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO

Após o resgate, a Semias mobilizou equipes para garantir assistência imediata. Os 13 idosos já estão acolhidos em uma instituição regular e referenciada, onde recebem alimentação, acompanhamento e os cuidados necessários.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (Compi), Denise Oliveira, destacou que a denúncia foi fundamental para que a rede de proteção chegasse ao local e identificasse a situação.

“A denúncia é muito importante porque permite identificar instituições que estejam atuando de forma irregular. A partir dessa ação, conseguimos garantir que esses idosos fossem retirados daquele ambiente e encaminhados para um acolhimento adequado, com seus direitos preservados”.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, ressaltou a atuação conjunta dos órgãos envolvidos.

“Foi uma ação articulada que resultou no resgate de 13 idosos. Nossos técnicos prestaram todo o apoio imediato e hoje eles estão acolhidos em uma instituição regular, devidamente alimentados e recebendo assistência. O mais importante é que conseguimos oferecer um atendimento digno e restaurar direitos que precisam ser garantidos”.

Para o prefeito Léo Moraes, a ocorrência demonstra a importância da integração entre segurança e assistência social. “Atividade Delegada também significa proteção para quem está mais vulnerável. A denúncia recebeu uma resposta, os idosos foram retirados daquela situação e nossa rede entrou imediatamente para garantir acolhimento e dignidade. Vamos continuar fortalecendo essa atuação conjunta para proteger vidas e direitos”.

Denúncias de maus-tratos, abandono, exploração financeira ou outras violações de direitos contra pessoas idosas podem ser comunicadas às autoridades policiais ou pelo Disque 100.