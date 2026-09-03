Momento cívico reúne autoridades e servidores na Prefeitura de Ji-Paraná

Por Natália Pessoa

Publicada em 03/09/2026 às 08h34

A Prefeitura de Ji-Paraná realizou, na manhã desta quarta-feira (2), um momento cívico no Palácio Urupá. A cerimônia integra a programação da Semana da Pátria e reuniu autoridades, representantes de instituições, servidores públicos e a comunidade.

Com o tema “Nossa Terra. Nossa Gente. Nossa Cultura. Histórias que nos unem, tradições que nos fortalecem”, o evento promoveu um momento de respeito, reflexão e valorização da história e da identidade do município e do país.

A programação também contou com uma apresentação especial das crianças da CMEIEF Prof.ª Maria Antônia, que participaram da celebração e contribuíram para tornar o momento ainda mais significativo.

Durante a solenidade, o prefeito Affonso Cândido (PL) destacou a importância de preservar os valores cívicos e reconhecer a contribuição de cada cidadão para o desenvolvimento de Ji-Paraná.

“Este momento representa o respeito pela nossa história e por todos que contribuíram e continuam contribuindo para a construção da nossa cidade. Celebrar a Pátria também é reconhecer nossas raízes, valorizar nossa cultura e renovar o compromisso de cuidar de Ji-Paraná e da nossa gente”, afirmou o prefeito.

Participaram da cerimônia os vereadores Wanderson Bença e Scopony; o vereador Márcio Freitas, representando a Câmara Municipal de Ji-Paraná; o secretário municipal de Educação, Robson Casula; o ex-prefeito Jesualdo Pires; Angelita Barbosa, vice-presidente do Avança Ji-Paraná; Gederson Vigatti, representando a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); e Jonatas Sales, representando a Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná (Acijip).

Também estiveram presentes o tenente-coronel Edimar, da Polícia Militar; o delegado Derli Gouveia, da Polícia Civil; Jussiglê, da Polícia Rodoviária Federal; a defensora pública Nicole Dimichieli Rigo Simões, representando a Defensoria Pública do Estado de Rondônia; e Ana Gurgacz, representando Acir Gurgacz.

A programação da Semana da Pátria segue com atividades cívicas em diferentes instituições do município e será encerrada no dia 7 de setembro, com o tradicional desfile cívico em celebração à Independência do Brasil.