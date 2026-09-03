O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte tem quinta-feira de calor forte e chuva isolada à tarde e à noite

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 03/09/2026 às 08h00

De acordo com o INMET, a quinta-feira (3) na Região Norte mantém o calor elevado, mas com céu mais carregado e chance de chuva isolada na maioria das capitais.

Manaus (AM) tem a maior mínima da região, com 27°C, e máxima de 37°C, com muitas nuvens e possibilidade de pancadas ao longo de todo o dia. Porto Velho (RO) chega a 38°C de máxima, com mínima de 24°C, também com chuva isolada em todos os períodos.



Rio Branco (AC) fica entre 23°C e 37°C, seguindo o mesmo padrão de instabilidade. Boa Vista (RR) tem mínima de 26°C e máxima de 35°C, com nebulosidade e chuva possível desde a manhã.



Belém (PA) varia entre 24°C e 34°C, e Macapá (AP) entre 25°C e 33°C, ambas com muitas nuvens ao longo do dia e chance de chuva isolada à noite.



Os ventos seguem fracos a moderados, predominantemente dos quadrantes leste e nordeste.



O INMET recomenda atenção a pancadas de chuva rápidas no fim do dia, além dos cuidados de sempre com o calor e a exposição solar durante a tarde.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).