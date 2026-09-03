Tradicional Desfile Cívico de 7 de setembro, promovido pela Prefeitura de Jaru, acontecerá na próxima segunda-feira, a partir das 17h

Por Assessoria

Publicada em 03/09/2026 às 08h31

A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Educação – Semed, realizará na próxima segunda-feira (7), a partir das 17h, um grande desfile cívico em celebração ao 7 de setembro, dia da Independência do Brasil.

Participarão do desfile alunos das escolas da rede municipal e estadual de ensino, estudantes do Instituto Federal de Rondônia – IFRO, da Escola Família Agrícola – EFA, crianças, adolescentes e idosos atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, integrantes da Ordem Internacional das Filhas de Jó, os pelotões do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar, do Departamento Estadual de Trânsito – Detran, dos Bombeiros Civis, além de grupos de ciclistas, motociclistas, entre outras organizações da sociedade civil.

O tradicional desfile, que tem como objetivo valorizar o patriotismo e a história da cultura nacional, terá seu trajeto iniciado no cruzamento da Avenida Tiradentes com a Dom Pedro I e seguirá até a Praça Sebastião Dias de Almeida.

A programação também contará com apresentações da Fanfarra Municipal de Jaru – Famuja, do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, do Colégio Adventista, de três fanfarras visitantes vindas de Ji-Paraná, além da Orquestra da Igreja Assembleia de Deus.