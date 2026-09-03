Capela Municipal é reformada e entregue a comunidade

Por Assessoria

Publicada em 03/09/2026 às 08h42

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SEMOD), concluiu a reforma da Capela Municipal, que já está entregue à comunidade.

O espaço recebeu uma importante revitalização, com troca do telhado, nova pintura, reforma dos banheiros e instalação de seis novos aparelhos de ar-condicionado, garantindo mais conforto e melhores condições para as famílias que utilizam o local.

Na área externa, a frente da capela também foi ampliada com a construção de calçada e uma faixa elevada, proporcionando mais acessibilidade e segurança para pedestres e para toda a comunidade.

Mais um espaço público revitalizado e entregue à população, com respeito, cuidado e compromisso com Espigão do Oeste.

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