Polícia Civil desarticula ponto de venda de drogas durante investigação sobre furtos

Por O Mamoré

Publicada em 03/09/2026 às 08h40

Uma investigação de policiais civis do Serviço de Investigação e Captura - Sevic, iniciada para apurar furtos recorrentes e recuperar objetos subtraídos acabou levando à identificação de um ponto de distribuição de entorpecentes e à prisão em flagrante de Wanderson C. G., na manhã desta quarta-feira, 2, em Guajará-Mirim - RO.

A prisão ocorreu em um imóvel abandonado localizado no cruzamento da Avenida Santos Dumont com a Avenida Dr. Lewerger, no bairro Serraria. Segundo a ocorrência, o local vinha sendo monitorado por policiais devido à suspeita da prática conhecida como “escambo”, em que usuários trocariam objetos furtados por drogas.

Durante o monitoramento velado, os policiais observaram a chegada do suspeito ao imóvel, utilizando uma bicicleta elétrica e portando um celular e uma pochete. Após sua chegada, conforme o relato policial, foi registrada uma movimentação considerada atípica de usuários de entorpecentes no local.

Diante da situação, a equipe do Sevic realizou a abordagem. No interior do imóvel, além do suspeito, foram encontrados dois usuários. Um deles teria relatado aos policiais que havia acabado de consumir cocaína fornecida pelo homem e afirmou que vinha sendo utilizado para auxiliar no comércio de drogas.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram porções de cocaína e maconha escondidas dentro de um maço de cigarros que estava no bolso do suspeito. Na pochete, foram encontradas outras 14 porções de cocaína, embaladas de forma semelhante às apreendidas com ele, além de dinheiro em notas de pequeno valor, que, segundo a polícia, seria proveniente da comercialização dos entorpecentes.

Na pochete haviam cédulas de dinheiro e drogas

Ainda conforme a ocorrência, durante a abordagem o suspeito teria feito gestos direcionados a uma das testemunhas, aparentemente na tentativa de intimidá-la e fazê-la permanecer em silêncio.

Diante dos elementos encontrados, o homem teria admitido a posse das drogas e a comercialização das substâncias, com valores a partir de R$ 5.

Investigação aponta possível participação de outras pessoas

As apurações realizadas pela Polícia Civil também apontam para a possibilidade de uma estrutura maior de distribuição de entorpecentes. Segundo informações da investigação, existem indícios de que o suspeito atuaria como braço operacional de um familiar. Ainda conforme os levantamentos policiais, essa pessoa seria apontada como responsável pela venda de drogas a partir de uma residência localizada no centro, utilizando terceiros para a revenda das substâncias na modalidade consignada.

As informações ainda são objeto de investigação e deverão ser aprofundadas pela autoridade policial.

O acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.