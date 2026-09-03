Mulher morre após ser atropelada por carreta na BR-364

Por Anoticiamais

Publicada em 03/09/2026 às 08h30

Segundo informações preliminares, a mulher tentava atravessar a rodovia quando acabou sendo atingida por uma carreta que trafegava pela BR-364, no sentido Jaru a Ariquemes.

Com a violência do impacto, a vítima sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar, constatou o óbito.

A vítima foi identificada preliminarmente apenas como Maria. Até o momento, a idade e a identificação completa não foram oficialmente divulgadas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada, realizou o registro da ocorrência e trabalhou na sinalização da rodovia durante o atendimento.

A Perícia Técnico-Científica compareceu ao local e realizou os procedimentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária de plantão, Pax Dom Bosco.

As circunstâncias exatas do atropelamento deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.