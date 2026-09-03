É hoje: Jean Oliveira e Márcia Oliveira lançam candidaturas em grande evento em Porto Velho

Por Ricardo Barros

Publicada em 03/09/2026 às 08h20

PORTO VELHO - Chegou o grande dia. O deputado estadual Jean Oliveira (25140) e a candidata a deputada federal Márcia Oliveira (2525) realizam nesta quinta-feira, 3 de setembro, o lançamento oficial de suas candidaturas para as Eleições 2026.

O evento começa às 18h30, no Villa Privilege, antiga Talismã 21, em Porto Velho, e a expectativa é reunir apoiadores, lideranças políticas, amigos e representantes de diferentes municípios de Rondônia.

O lançamento marca um novo momento da caminhada eleitoral de Jean e Márcia, que chegam ao evento com suas candidaturas oficialmente confirmadas pela Justiça Eleitoral.

Jean Oliveira busca o quinto mandato

Com o número 25140, Jean Oliveira disputa a reeleição para deputado estadual e busca conquistar seu quinto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Ao longo de sua trajetória política, Jean construiu uma forte presença no interior do estado e chega à campanha de 2026 defendendo a continuidade do trabalho realizado em diferentes municípios rondonienses.

O lançamento desta quinta-feira será também um momento de encontro com apoiadores que acompanham sua trajetória e acreditam na continuidade de seu trabalho na Assembleia Legislativa.

Márcia Oliveira chega à disputa com o 2525

Ao lado de Jean estará Márcia Oliveira, número 2525, que disputa uma vaga de deputada federal e teve seu registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral nesta quarta-feira (2).

Márcia é esposa de Carlão de Oliveira e mãe do deputado Jean Oliveira. Agora, coloca seu nome à disposição dos rondonienses para buscar uma cadeira na Câmara dos Deputados e representar o estado em Brasília.

Sua entrada na disputa abre um novo capítulo na trajetória política da família Oliveira e vem ganhando apoio durante as mobilizações realizadas pela campanha.

Grande encontro nesta quinta-feira

A noite desta quinta-feira promete marcar oficialmente a arrancada das duas candidaturas em Porto Velho.

Jean Oliveira e Márcia Oliveira convidam apoiadores, amigos e a população para participarem do lançamento e acompanharem o início desta nova caminhada pelas eleições de 2026.

SERVIÇO

Evento: Lançamento das candidaturas de Jean Oliveira e Márcia Oliveira

Data: Hoje, quinta-feira, 3 de setembro

Horário: 18h30

Local: Villa Privilege, antiga Talismã 21, Porto Velho

Jean Oliveira: deputado estadual, 25140

Márcia Oliveira: deputada federal, 2525