CAPS promove “Pedalada pela Vida” em Rolim de Moura em ação do Setembro Amarelo

Por Asssessoria

Publicada em 03/09/2026 às 08h23

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Rolim de Moura, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), realiza no próximo sábado, 12 de setembro, a “Pedalada pela Vida”, como parte das ações do Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e à valorização da vida.

A concentração será a partir das 7h da manhã, em frente ao CAPS, onde os participantes também serão recepcionados com café da manhã antes do início da atividade.

A iniciativa tem como principal objetivo chamar a atenção da comunidade para a importância do cuidado com a saúde mental, do diálogo e da construção de uma rede de apoio para pessoas que estejam enfrentando momentos de sofrimento emocional.

Com uma proposta de mobilização e convivência, a pedalada pretende reunir servidores, usuários do CAPS, familiares e integrantes da comunidade em um momento de conscientização, atividade física e valorização da vida.

Primeiros participantes ganharão camiseta

A organização preparou uma ação especial para os participantes: as 50 primeiras pessoas que chegarem ao local de concentração receberão uma camiseta exclusiva da “Pedalada pela Vida”.

A atividade integra a programação do Setembro Amarelo e reforça a atuação do CAPS na promoção da saúde mental e no acolhimento da população.

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da SEMUSA e do CAPS, destaca que falar sobre saúde mental, buscar ajuda e fortalecer os vínculos de apoio são atitudes importantes para a prevenção e para a promoção da qualidade de vida