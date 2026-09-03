Polícia Civil fecha o cerca contra quadrilha acusada de tráfico

Por pvhnoticias.com

Publicada em 03/09/2026 às 08h50

A Polícia Civil de Rondônia fechou o cerco contra um grupo suspeito de comandar a distribuição e comercialização de drogas em diferentes pontos de Porto Velho. A Operação Escobar foi deflagrada nesta quinta-feira pelo Departamento de Narcóticos (DENARC) e cumpre 13 medidas judiciais na capital.

Ao todo, são cinco mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão contra investigados que, segundo a polícia, estariam envolvidos na cadeia do tráfico de entorpecentes.

A investigação ganhou força depois que um celular foi apreendido durante a Operação Fecha Boca, realizada em 2025. O conteúdo do aparelho foi analisado pelos investigadores e revelou conversas, contatos e informações que ajudaram a polícia a mapear a atuação do grupo e identificar novos alvos.

Entre os principais investigados está Pablo, apontado pela investigação como responsável pela distribuição de drogas para diferentes pontos de venda na capital. Segundo a Polícia Civil, entre os alvos também estão integrantes ligados à organização criminosa Comando Vermelho.

O nome “Escobar” surgiu justamente das próprias conversas encontradas no celular. Pablo utilizava o username “Escobar”, em referência ao conhecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

A operação busca atingir não apenas os pontos de venda, mas também a estrutura responsável por abastecer o comércio ilegal de drogas em Porto Velho.

O material apreendido durante o cumprimento dos mandados será analisado pelos investigadores. A Polícia Civil informou que as diligências continuam e novos desdobramentos poderão ocorrer ao longo da investigação.