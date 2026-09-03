Escola de Pimenta Bueno conquista medalha em olimpíada nacional e recebe homenagem

Por PIMENTA VIRTUAL

Publicada em 03/09/2026 às 08h49

Estudantes da Escola Estadual Professor Valdir Monfredinho chegaram à final da Olimpíada Nacional em História do Brasil, na Unicamp, e conquistaram a Medalha de Cristal. Antes da decolagem no voo de retorno, a equipe recebeu uma homenagem do comandante e foi aplaudida pelos passageiros.

Uma conquista que começou dentro da sala de aula ganhou reconhecimento nacional e terminou com um momento de muita emoção antes mesmo da viagem de volta para Rondônia. Estudantes da Escola Estadual de Ensino Integral Professor Valdir Monfredinho, de Pimenta Bueno, representaram o estado na 18ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), realizada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e retornaram com a Medalha de Cristal.