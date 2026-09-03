SINDSEF-RO promove grande festa Retrô com entrada liberada; vento acontece no dia 04 de setembro

Por SINDSEF-RO

Publicada em 03/09/2026 às 09h23

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais (Sindsef) prepara uma noite inesquecível para os amantes da boa música e da nostalgia. No próximo dia 04 de setembro, a partir das 20h, o Clube Sindsef abrirá suas portas para a “Retrô Sindsef”, um evento desenhado para fazer o público viajar no tempo e reviver a era de ouro das pistas de dança.

O grande atrativo da festa, além da temática que garante muita animação, é a entrada totalmente gratuita. Com o lema “Venha reviver os melhores tempos!”, a organização reforça que a noite será de pura nostalgia, dedicada exclusivamente aos grandes clássicos e hits que marcaram época nas décadas de 1970, 1980 e 1990.

Para garantir que ninguém fique parado, a trilha sonora do evento ficará por conta de um trio experiente. Os DJs Patita, Peron e Hadson assumem o comando da festa, prometendo um repertório repleto de sucessos para fazer o público dançar e cantar do início ao fim.

A estrutura do evento será no próprio Clube Sindsef, localizado na Rua Matrinchã, nº 5014 – Lagoa, em frente à Unopar. Com entrada franca, música de qualidade e um ambiente perfeito para reunir os amigos, a festa Retrô Sindsef é a pedida certa para celebrar as boas memórias.