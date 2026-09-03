Transposição: PEC 47 ainda tem muito caminho pela frente; são necessárias 40 sessões para poder ir ao plenário da Câmara

Por Carlos Terceiro/Nahoraonline

Publicada em 03/09/2026 às 09h27

A PEC 47 teve a sua admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, sem questionamentos que foram levantados pela grande mídia com a denominação de “jabutis”, que são as propostas consideradas absurdas que poderiam impactar o sistema financeiro do governo federal em mais de 5 bilhões de reais.

Como estamos em período eleitoral e as promessas não podem ser questionadas, inviabilizando muitas candidaturas, fizeram um acordo para passar da forma que se encontra e os questionamentos ficam mais para a próxima Comissão a ser criada que é a Especial. Nessa Comissão Especial, são necessárias 40 sessões para poder ir ao plenário da Câmara em primeiro turno e ser aprovada em plenário.

Se tudo correr bem, em dois anos poderemos ter algum resultado prático. Se a turma de choque do governo federal atuar com argumento de danos aos cofres públicos, a PEC 47 deverá ser enterrada a sete palmos. Aguardemos.