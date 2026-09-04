Polícia Civil prende quatro investigados por latrocínio tentado em Cacoal
Por Assessoria
Publicada em 04/09/2026 às 08h50
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 Um morador que ficou paraplégico após ser baleado durante um roubo na zona rural de Cacoal está entre as vítimas de uma série de crimes que levou a Polícia Civil a prender quatro suspeitos nesta quinta-feira (3). A investigação alcançou cinco pessoas, mas uma continua foragida.

A operação encerrou a investigação sobre três tentativas de latrocínio e foi realizada pela Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCV) de Cacoal, com apoio da Delegacia de Polícia Civil de Espigão do Oeste e da 2ª Delegacia Especializada na Repressão às Organizações Criminosas (Draco 2).

Os cinco suspeitos foram identificados e indiciados por latrocínio tentado e participação em organização criminosa. Quatro mandados de prisão preventiva foram cumpridos nesta quinta-feira, enquanto o quinto investigado permanece foragido.

 Em um dos ataques investigados, homens armados entraram em uma propriedade para roubar e dispararam contra o morador. Os ferimentos foram gravíssimos e deixaram a vítima paraplégica.

Ao fugir, o grupo ainda roubou a motocicleta de outro casal. A investigação também apontou que os suspeitos têm histórico de envolvimento em diferentes crimes no Estado e vínculos com uma facção criminosa.

Uma das armas usadas nos crimes foi apreendida em Vilhena durante a investigação. 

Polícia Operação
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