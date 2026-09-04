Momentos cívicos marcam programação da Semana da Pátria em Ji-Paraná

Por Natália Pessoa

Publicada em 04/09/2026 às 08h37

A programação da Semana da Pátria segue promovendo momentos de valorização da história, da cultura e dos símbolos nacionais em Ji-Paraná. Nos dias 2 e 3 de setembro, duas cerimônias cívicas reuniram autoridades, servidores públicos, profissionais da educação, estudantes e familiares.

Na quarta-feira (2), o momento cívico foi realizado em frente ao Palácio Urupá, sede da Prefeitura de Ji-Paraná. A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, representantes de instituições e servidores públicos.

Com o tema “Nossa Terra. Nossa Gente. Nossa Cultura. Histórias que nos unem, tradições que nos fortalecem”, o evento proporcionou um momento de respeito, reflexão e valorização da história e da identidade do município e do país.

A programação contou ainda com uma apresentação especial das crianças da CMEIEF Prof.ª Maria Antônia, que emocionaram o público e tornaram a celebração ainda mais significativa.

Durante a solenidade, o prefeito Affonso Cândido (PL) destacou a importância de preservar os valores cívicos e reconhecer a contribuição de cada cidadão para o desenvolvimento de Ji-Paraná.

“Este momento representa o respeito pela nossa história e por todos que contribuíram e continuam contribuindo para a construção da nossa cidade. Celebrar a Pátria também é reconhecer nossas raízes, valorizar nossa cultura e renovar o compromisso de cuidar de Ji-Paraná e da nossa gente”, afirmou o prefeito.

Participaram da cerimônia os vereadores Márcio Freitas e Scopony; o vereador Wanderson Bença, representando a Câmara Municipal de Ji-Paraná; o secretário municipal de Educação, Robson Casula; o ex-prefeito Jesualdo Pires; Angelita Barbosa, vice-presidente do Avança Ji-Paraná; Gederson Vigatti, representando a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); e Jonatas Sales, representando a Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná (Acijip).

Também estiveram presentes o tenente-coronel Edimar, da Polícia Militar; o delegado Derli Gouveia, da Polícia Civil; Jussiglê, da Polícia Rodoviária Federal; a defensora pública Nicole Dimichieli Rigo Simões, representando a Defensoria Pública do Estado de Rondônia; e Ana Gurgacz, representando Acir Gurgacz.

Nesta quinta-feira (3), a programação continuou na EMEF Prof.ª Dinalmir Barros de Lisboa. O momento cívico contou com belas apresentações das crianças da escola, que demonstraram respeito e amor à Pátria por meio da música e de outras manifestações preparadas especialmente para a ocasião.

A cerimônia teve a presença do prefeito Affonso Cândido e do secretário municipal de Educação, Robson Casula, além da equipe escolar, professores, servidores e estudantes.

As apresentações reforçaram a importância de incentivar, desde a infância, o respeito aos símbolos nacionais, o conhecimento da história do Brasil e os valores de cidadania. A participação dos estudantes também evidenciou o papel das escolas na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do país.

A programação da Semana da Pátria segue com atividades cívicas em diferentes instituições do município e será encerrada no dia 7 de setembro, com o tradicional desfile em celebração à Independência do Brasil.