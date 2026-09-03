Festival de Praia movimenta Vila Calderita neste fim de semana

Por Jhon Silva

Publicada em 03/09/2026 às 17h01

A Vila Calderita recebe, neste fim de semana, dias 5 e 6 de setembro, a 10ª edição do tradicional Festival de Praia. A programação reúne música, cultura e lazer em dois dias de atividades para moradores e visitantes.

Localizada a cerca de 45 quilômetros de Porto Velho, com acesso pela Estrada da Penal, a comunidade se prepara para receber o público a partir do meio-dia de sábado (5). No domingo (6), as atividades começam às 10h.

Ao longo dos dois dias, artistas e DJs se revezam no palco, com uma programação pensada para reunir famílias e amigos e proporcionar momentos de lazer às margens do rio.

Para a presidente da Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural), Débora Figueiredo, o festival também contribui para valorizar as manifestações culturais e fortalecer as comunidades. “O Festival de Praia da Vila Calderita já faz parte do calendário cultural da comunidade e chega à décima edição reunindo música, lazer e muita alegria. É uma programação preparada para receber as famílias e, ao mesmo tempo, valorizar nossos artistas e fortalecer a cultura nas comunidades”.

Artistas e DJs se revezam no palco, com uma programação pensada para reunir famílias e amigos e proporcionar momentos de lazer às margens do rio

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância de levar programação cultural e opções de lazer também para as comunidades fora do perímetro urbano. “Porto Velho vai muito além da área urbana e queremos que nossas comunidades também tenham espaços de convivência, cultura e lazer. O Festival de Praia da Vila Calderita chega à décima edição como um momento de encontro das famílias, valorização dos nossos artistas e celebração da identidade da nossa gente”.

PROGRAMAÇÃO

05 DE SETEMBRO — SÁBADO

12h – DJ Leylson

14h – Zé do Xote

15h – Banda Gata Forrozeira

17h – DJ Leylson

17h30 – Tay Reis

20h – DJ Leylson

20h30 – Mikeia Oliveira

22h35 – DJ Leylson

06 DE SETEMBRO — DOMINGO

10h – DJ Lacaia

11h – Gira Samba

13h30 – DJ Lacaia

14h – Juninho Alê

16h – DJ Lacaia

16h30 – Edineide Souza

18h30 – DJ Lacaia