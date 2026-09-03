Luana Piovani expõe sobrecarga após briga com Pedro Scooby

Por IG

Publicada em 03/09/2026 às 16h23

Luana Piovani, 50 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (3) para se expressar. Por meio de seus stories no Instagram, a loira fez um desabafo profundo sobre a polêmica envolvendo seus filhos e o ex-marido, Pedro Scooby, 38.

Após criticar publicamente o surfista e publicar vídeos e fotos como forma de demonstrar sua indignação ao ver sua filha Liz, de 11 anos, com piolhos, e o seu irmão gêmeo, Bem, com diversos machucados nas pernas, agora a loira seguiu um caminho diferente.

A atriz resolveu compartilhar uma postagem falando sobre as responsabilidades que uma mãe carrega, mesmo tendo um pai presente na vida dos filhos.

"Hoje, Luana apareceu novamente nas redes sociais expondo uma situação envolvendo os filhos. Mostrou piolhos que retirou do cabelo de Liz e as pernas de Bem com diversas picadas e machucados. Segundo ela, o menino é alérgico a picadas, resumindo a situação em uma frase: 'Entreter não é criar'", começou o post feito pela advogada Anna Gabriela.

"O pai, Pedro Scooby respondeu que Liz já havia chegado de Portugal com piolhos e que ele estava tratando. Sobre Bem, afirmou que o filho tem uma vida ativa, brinca, surta, acaba se machucando e levando picadas", continuou.

Toda vez que Luana expõe alguma situação envolvendo os filhos, a reação é parecida: 'Por que ela não resolve isso no privado?', 'Por que ela precisa expor os filhos em conflitos de adultos?'. Existe uma parte da maternidade quê ninguém vê. Não é levar para passear. Não é viajar. Não é postar foto sorrindo com os filhos. Mas sim, perceber o piolho, lembrar da alergia, observar um machucado, saber qual remédio usar. Acompanhar escola, médico, rotina, comportamento e necessidades. Isso que signitica criar!Anna Gabriela, advogada.

Em seguida, a advogada falou sobre a sobrecarga materna, algo que é muito comum ainda nos dias atuais. "O que a Luana passa tem um nome: sobrecarga materna. Não é apenas fazer as coisas pelos filhos. E viver com uma lista invisível funcionando dentro da cabeça o tempo inteiro. O que precisa comprar, tratar, marcar. O que aconteceu. O que pode acontecer e, principalmente o que o outro genitor precisa lembrar", destacou.

"É por isso que tantas mães que criam seus filhos sozinhas se identificam com a indignação dela. Elas tambem escutam: 'Você reclama demais'. Mas n inguém pergunta quantas vezes ela precisou pedir a mesma coisa antes de começar reclamar e expor a situação", pontuou.

"Conviver com o filho não significa dividir igualmente a responsabilidade por ele. O pai pode amar, pode viajar, pode brincar e pode proporcionar experiências incríveis. E ainda assim a mãe continuar concentrando grande parte da responsabilidade invisível. Uma coisa não anula a outra", escreveu.

"Quando uma mãe sente que precisa fiscalizar até aquilo que deveria ser responsabilidade do outro genitor. Ela não descansa quando os filhos estão com o pai. Ela apenas cuida à distancıa. Essa talvez seja uma das partes mais crueis da carga materna depois da separação", refletiu.

"Isso significa que expor conflitos envolvendo os filhos na internet é sempre a melhor escolha? Não! Crianças merecem ter sua intimidade preservada e conflitos parentais deveriam, sempre que possível, ser resolvidos entre os adultos. Mas reduzir tudo a: "Luana gosta de briga e exposição", também é uma maneira muito conveniente de ignorar o problema que ela está tentando denunciar", disparou.

"Quando uma mãe chega ao ponto de transformar a internet no lugar da cobrança, a pergunta não deveria ser: "Pra que essa mulher se expõe tanto?" Mas sim deviamos nos perguntar: "Por que essa mulher precisa cobrar tanto?". A discussão nunca foi por causa de piolho, mas sim de quem percebe. Quem lembra. Quem cobra. Quem resolve e da mãe que continua sendo responsabilizada até pela forma como reage ao cansaço de carregar tudo isso", finalizou.

Pedro Scooby reage

Nesta manhã (3), o surfista surgiu nas redes e fez questão de criticar a atriz por expor os filhos enquanto ele vive um momento delicado.

"Uma mulher inteligente, culta, carreira gigante, defende várias causas incríveis, escolhe expor os filhos na internet sempre em momentos meus delicados", disse ele. "[Luana Piovani] há alguns dias estava aqui na minha casa, passando um dia incrível, sendo super bem recebida pela minha família, pelos meus amigos, no aniversário dos nossos filhos", completou.

Na sequência, ele ainda disse que, enquanto estavam casados, Piovani nunca o expôs na internet e que isso começou a acontecer quando se separaram. "Vira ex, tudo é um motivo de exposição, de tentar acabar com aquela pessoa, com aquela carreira, com tudo", contou ele em seu Instagram.