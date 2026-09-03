EUA negam bombardeio a casamento no Irã; 4 morreram

Por g1

Publicada em 03/09/2026 às 16h08

Os Estados Unidos negaram nesta quarta-feira (2) terem bombardeado uma festa de casamento no sul do Irã durante um ataque ao país na terça-feira (1º).

O governo iraniano havia responsabilizado os EUA por um ataque a uma festa de casamento que ocorria em Kuhestak, no sul do Irã, em meio a uma nova ofensiva . Segundo a Cruz Vermelha, quatro pessoas morreram e 50 ficaram feridas. Teerã prometeu retaliação.

"As Forças Armadas dos EUA nunca têm civis como alvo, ao contrário da Guarda Revolucionária (do Irã)", afirmou a Central de Comando das Forças Aramdas dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês), à agência de notícias Reuters.

Um vídeo divulgado por uma conta do governo do Irã mostra uma grande quantidade de escombros e os danos causados no que foi descrito como o local da festa de casamento após o ataque americano. Ao fundo, é possível ouvir pessoas gritando. Veja acima.

Segundo a mídia iraniana, entre os mortos está uma criança de 4 anos. Outro vídeo divulgado pela imprensa local mostra meninos e meninas recebendo atendimento médico em um hospital.

O porta-voz da chancelaria do Irã, Esmaeil Baqaei, condenou o ataque e afirmou que Teerã tomará medidas para responder às ações dos Estados Unidos.

"Mais perigosa do que a própria bomba é a normalização do bombardeio, e mais perigoso do que o silêncio é transformar o silêncio em legitimidade", publicou.