Trump sugere mudar nome do Estreito de Ormuz para

Por G1

Publicada em 03/09/2026 às 15h54

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta quarta-feira (2) renomear o Estreito de Ormuz para "Estreito de Trump", em meio à disputa com o Irã pela via navegável estratégica.

"Agora que o temos sob controle dos EUA, deveríamos mudar o nome do Estreito de Ormuz para ESTREITO DE TRUMP???", questionou Trump em sua plataforma Truth Social.

A declaração acontece em meio a retomada das trocas de ataques entre os dois países. Na manhã desta quarta, o país persa culpou os americanos por um ataque a uma festa de casamento que ocorria em Kuhestak, no sul do Irã, em meio a uma nova ofensiva . Segundo a Cruz Vermelha, quatro pessoas morreram e 50 ficaram feridas. Teerã prometeu retaliação. Os EUA negaram.

🔎 O Estreito de Ormuz fica entre o Irã e a Península Arábica, conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e é considerado uma das principais artérias do comércio global de petróleo. Cerca de 20% do petróleo consumido no mundo passa pela região.

Não é a primeira vez que Trump afirma que o Estreito de Ormuz pertence aos Estados Unidos. Em 14 de agosto, o republicano afirmou que pretendia declarar o Estreito de Ormuz como território dos EUA, ampliando a pressão sobre Teerã em meio às negociações para encerrar o conflito.

O governo iraniano reagiu dizendo que a passagem está sob sua autoridade e que não se deixaria intimidar pelas ameaças americanas.

Quatro dias depois, Trump voltou a provocar o Irã ao compartilhar uma montagem que identificava Ormuz como "novo território dos EUA". A imagem foi publicada nos perfis oficiais do presidente e da Casa Branca. Em resposta, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, afirmou que a "ilusão" de Trump sobre o estreito seria corrigida.