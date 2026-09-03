Paolla Oliveira abre álbum de fotos de agosto e posa com famosas

Por ig

Publicada em 03/09/2026 às 16h19

Paolla Oliveira abre álbum de fotos do mês de agosto e compartilha clique ao lado de amigas famosas.

Paolla Oliveira, de 44 anos, encantou os seguidores ao compartilhar, na quarta-feira (2), um álbum de fotos do mês de agosto nas redes sociais. Na publicação, a atriz mostrou diferentes aspectos da rotina, desde bastidores de gravações até momentos de lazer ao lado de seus pets e de um grupo de amigas famosas.

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“Agosto demorou tanto pra passar que o dump só saiu em setembro!”, escreveu a artista na legenda da publicação.

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Para abrir o carrossel de fotos, Paolla escolheu uma imagem em que aparece sorridente, sentada em sua cama, vestindo um casaco confortável. Em outro clique, a beldade surge mandando um beijinho para a câmera.

A natação também teve um espaço especial no álbum de fotos de Paolla. Na postagem, a atriz mostrou fotos e vídeos de seus treinos em mar aberto, que fazem parte de sua preparação para viver a personagem Luciana, na nova série da Netflix, "Mãe Imperfeita". A produção é dirigida por Rogério Games, mais conhecido como Papinha, ex-namorado de Paolla.

A artista também destacou alguns momentos dos bastidores de trabalhos recentes. Um dos destaques foi a gravação da abertura da “Dança dos Famosos 2026”, onde ela abriu a pista e agitou o público ao som da música “NUEVAYoL, do cantor porto-riquenho Bad Bunny.