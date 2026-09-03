Adolescente de 16 anos é resgatado após sequestro e agressões

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/09/2026 às 16h29

Um adolescente de 16 anos foi resgatado pela Polícia Militar após relatar ter sido sequestrado e agredido em uma residência no bairro Tancredo Neves, na zona Leste de Porto Velho. O caso teve como principal ponto de desdobramento a Rua Raimundo Capa Grande, onde quatro suspeitos foram localizados pelos policiais nas proximidades do imóvel indicado pela vítima.

Com ferimentos na cabeça, na mão direita e em outras partes do corpo, o adolescente recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Em seguida, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento da zona Leste.

Durante a abordagem e a varredura realizadas no local apontado pelo jovem, foram encontrados objetos pessoais, aparelhos celulares, porções de substância semelhante à maconha e um cigarro preparado com a mesma droga. Os quatro homens identificados como suspeitos foram detidos e conduzidos à delegacia do Departamento de Flagrantes.

Segundo o relato apresentado pela vítima aos policiais militares, o sequestro ocorreu quando ela estava nas proximidades de uma tabacaria localizada na Avenida Rio de Janeiro. Quatro indivíduos teriam descido de um Corolla preto, abordado o adolescente de forma violenta e o obrigado a entrar no automóvel.

Ainda conforme a versão repassada pelo jovem, ele foi levado sob ameaça até uma residência, onde sofreu diversas agressões. As informações sobre as características dos envolvidos e a localização do imóvel foram utilizadas pelas guarnições da Polícia Militar para chegar ao endereço. Os quatro suspeitos estavam em frente à residência quando foram encontrados.

As prisões ocorreram em flagrante na madrugada de quarta-feira, dia 2, sob suspeita de envolvimento nos crimes de sequestro e tentativa de homicídio contra o adolescente.