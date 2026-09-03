Seminário debate soluções para resíduos e economia circular em Porto Velho

Por Sema

Publicada em 03/09/2026 às 16h42

Nesta sexta-feira (4), Porto Velho recebe o seminário “Resíduos Sólidos, Economia Circular e Descarbonização”, um encontro que promete movimentar o debate sobre sustentabilidade no estado. A programação acontece das 8h às 17h, no auditório-sede do Ministério Público de Rondônia (MP/RO), e é aberta ao público.

Promovido pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (ABRAMPA) em parceria com o MP/RO, por meio do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente (GAEMA), o evento reúne representantes de órgãos públicos, cooperativas de reciclagem, universidades e entidades do setor produtivo.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) marca presença com representantes em painéis estratégicos, reforçando o compromisso da gestão municipal com as pautas climáticas e de resíduos sólidos.

Para o secretário da Sema, Arthur Borin, é fundamental promover a integração entre poder público, setor produtivo e sociedade. “Estamos aqui para contribuir ativamente com a nossa experiência na gestão ambiental do município, e eventos como este nos ajudam a alinhar estratégias e fortalecer parcerias fundamentais para essa transformação e para a construção de soluções efetivas e sustentáveis."

Léo Moraes destacou a importância de ampliar o diálogo e buscar alternativas que conciliem desenvolvimento, geração de renda e preservação ambiental

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de ampliar o diálogo e buscar alternativas que conciliem desenvolvimento, geração de renda e preservação ambiental. “Precisamos transformar o desafio dos resíduos em oportunidade, fortalecendo a reciclagem, valorizando os catadores e construindo soluções que beneficiem a população e o meio ambiente. O diálogo entre instituições é essencial para avançarmos nessa direção.”

Programação

O evento será dividido em quatro painéis ao longo do dia. Confira:

1º painel (9h) – Descarbonização da Gestão de Resíduos e Valorização Econômica na Transição para a Economia Circular

O debate abordará o potencial do setor de resíduos para reduzir emissões de gases de efeito estufa e gerar novas oportunidades econômicas, com destaque para a valorização de materiais e o mercado de créditos de carbono. Participam: Dione Manetti (Instituto Caminhos Sustentáveis), Cristiano Ferreira e Eduardo Porciúncula (Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP), Caroline Souza (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam) e Danielle Silva (Sema).

2º painel (10h30) – Logística Reversa e Responsabilidade Compartilhada pelo Ciclo de Vida dos Produtos

Durante o seminário, será lançada a cartilha "Resíduos Sólidos: Do Lixão ao Aterro Sanitário"

O foco será os desafios práticos para implementar os sistemas de logística reversa previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). A mesa reunirá: Camile Vieira (ABRALATAS), William Levandoski (IBER), João Paulo (Sedam) e a professora Verônica Diniz (Universidade Federal de Rondônia – Unir).

3º painel (14h) – Governança Ambiental e Atuação Institucional na Descarbonização

No terceiro bloco, o seminário amplia o debate para o papel das instituições públicas na articulação entre as políticas de resíduos e clima. Participam: Luciano Furtado Loubet (Ministério Público de Mato Grosso do Sul – MPMS), Marcelo Gusmão (Sema) e Douglas Silvério (Sedam).

4º painel (15h10) – Inclusão Socioeconômica e Papel dos Catadores na Economia Circular

O último bloco coloca os catadores de materiais recicláveis como protagonistas, destacando a importância das cooperativas na recuperação de materiais e na geração de renda. Participam: Toni dos Santos (Catanorte), Carla Caroline (Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO) e Lucio Heleno (Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR).

Lançamento de cartilha educativa

Durante o seminário, será lançada a cartilha "Resíduos Sólidos: Do Lixão ao Aterro Sanitário", um material didático que reúne informações técnicas e práticas sobre a destinação correta dos resíduos.