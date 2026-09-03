Leonardo DiCaprio expõe viagem pelo Brasil em defesa da Amazônia

Por IG

Publicada em 03/09/2026 às 16h29

Leonardo Wilhelm DiCaprio, 51 anos, passou alguns dias no Brasil para uma agenda dedicada à conservação ambiental e à proteção dos povos indígenas. Conhecido por ser um ativista ambiental há vários anos, ele percorreu áreas da Amazônia, do Pantanal e do Cerrado.

Além disso, ele chegou a visitar comunidades indígenas e projetos de conservação apoiados pela organização Re, da qual é cofundador.

Na noite desta quarta-feira (2), por meio de suas redes sociais, DiCaprio publicou uma retrospectiva da viagem e destacou o trabalho realizado por indígenas, organizações não governamentais e pelo governo brasileiro na proteção dos ecossistemas.