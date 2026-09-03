Últimos dias: escolas de Rondônia podem inscrever estudantes na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética até 15 de setembro

Por ENERGISA

Publicada em 03/09/2026 às 16h11

As escolas públicas e privadas de Rondônia têm até o dia 15 de setembro para inscrever seus estudantes na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2026. A participação é gratuita e contempla alunos do 8º e do 9º ano do Ensino Fundamental e, pela primeira vez, do 1º e do 2º ano do Ensino Médio.

Rondônia já ultrapassou a marca de 8,9 mil estudantes inscritos. No último levantamento divulgado pela Energisa, o estado ocupava a primeira colocação da Região Norte em número de participantes. Com o prazo ainda aberto, a Energisa Rondônia reforça o convite para que mais escolas façam a adesão e ampliem a participação de seus municípios na competição.

A ONEE utiliza jogos, desafios educativos, conteúdos formativos e provas on-line para aproximar os jovens de temas como o uso seguro e eficiente da energia elétrica, sustentabilidade e consumo consciente. A proposta é incentivar os estudantes a aplicarem o conhecimento adquirido na escola também em suas casas e comunidades.

Para o analista de eficiência energética da Energisa Rondônia, Rérisson Bessa, a iniciativa contribui para formar uma geração mais consciente e preparada para os desafios do futuro.

“Cada estudante que participa da ONEE também pode se tornar um multiplicador de boas práticas dentro de casa e na comunidade. A competição apresenta temas importantes de maneira leve e interativa, despertando nos jovens a percepção de que atitudes simples ajudam a evitar desperdícios e a utilizar a energia com mais segurança. Por isso, nosso convite é para que as escolas aproveitem estes últimos dias e garantam a participação de seus alunos”, afirma.

Realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), e coordenada pelo Instituto Abradee, a ONEE conta com a participação de 48 distribuidoras de energia elétrica de todo o país. A expectativa é reunir mais de 660 mil estudantes na edição de 2026.

Premiação

Os estudantes e professores com as melhores classificações estaduais avançarão para a Semana Olímpica, em Brasília, com passagens, hospedagem e alimentação custeadas pela organização. Os alunos premiados também concorrerão ao sorteio de notebooks.

Os professores recebem formação continuada para desenvolver atividades relacionadas à eficiência energética em sala de aula. Os responsáveis pelos grupos mais bem colocados em nível nacional também poderão ser premiados com uma viagem para a Bett Brasil 2027, evento voltado à educação e à tecnologia.

Como participar

As inscrições devem ser realizadas pelos professores, gratuitamente, no site oficial onee.org.br. A escola deve indicar um representante para cadastrar os estudantes e acompanhar as atividades e os prazos da competição.

Confira o calendário:

Inscrições: até 15 de setembro;

Desafios interativos: de 4 a 18 de setembro;

Provas: de 21 a 25 de setembro;

Divulgação do resultado: primeira quinzena de outubro;

Semana Olímpica: de 3 a 6 de novembro, em Brasília;

Cerimônia Nacional de Premiação: 5 de novembro.