“Quanto mais me batem, mais a gente cresce”, diz Samuel Costa após decisão que mantém candidatura ao Governo de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 03/09/2026 às 16h23

Após a decisão da Justiça Eleitoral que manteve sua candidatura ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB) reagiu com uma declaração marcada por metáforas e críticas aos adversários políticos.

O candidato comparou sua trajetória a uma massa de pão para destacar que, segundo ele, as adversidades têm fortalecido sua campanha. “Samuel Costa é como massa de pão: quanto mais bate, mais cresce”, afirmou.

Costa também acusou setores do PT de terem tentado retirar sua candidatura por meio do que classificou como “tapetão”. Segundo ele, a decisão da Justiça Eleitoral demonstrou que sua candidatura está dentro da legalidade.

“A banda podre do PT tentou derrubar nossa candidatura no tapetão, e agora o povo de Rondônia sabe da verdade. A Justiça Eleitoral decidiu que nossa candidatura está dentro da legalidade”, declarou.

Em outra metáfora, o candidato comparou-se à cana-de-açúcar para afirmar que as adversidades não diminuiriam sua disposição para continuar na disputa.

“Sou como cana-de-açúcar: por mais que seja submetida ao bagaço, só vão tirar doçura”, disse.

Samuel Costa afirmou ainda que pretende intensificar a campanha e direcionar seus esforços para apresentar propostas e enfrentar, segundo sua avaliação, estruturas políticas que prejudicam a população.

“Vamos pra cima do sistema que prejudica o nosso povo. O bem sempre vence o mal. Sigamos firmes na luta. Agora é Samuel Costa governador e Sargento Machado vice-governador”, afirmou.

Ao final, o candidato disse que pretende dedicar sua energia à campanha e voltou a adotar um discurso de enfrentamento aos grupos políticos tradicionais.

“Vou dedicar toda minha força para fazer o melhor para o nosso povo. Vamos arrancar a máscara dos imperadores do mal”, concluiu.