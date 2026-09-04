PREVISÃO DO TEMPO: Porto Velho pode registrar chuva isolada; temperaturas chegam a 38°C em Rondônia

Por Viviane Bessa

Publicada em 04/09/2026 às 08h00

A sexta-feira (4) será de muitas nuvens em grande parte da Região Norte, com ocorrência de chuva em algumas áreas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, há possibilidade de chuva isolada, inclusive em Palmas, onde os termômetros variam entre 24°C e 37°C. A condição também alcança áreas do centro e sul do estado.

No Pará, o céu permanece com muitas nuvens em Belém, com temperaturas entre 24°C e 35°C. No oeste paraense, há previsão de pancadas de chuva isoladas, enquanto nas demais áreas predomina a nebulosidade.

No Amapá, Macapá registra muitas nuvens, com mínima de 24°C e máxima de 33°C. A mesma condição predomina em grande parte do estado.

Em Roraima, Boa Vista terá muitas nuvens e temperaturas entre 26°C e 36°C. Há previsão de pancadas isoladas no oeste do estado.

No Amazonas, Manaus terá mínima de 28°C e máxima de 37°C, com muitas nuvens. Pancadas de chuva isoladas são esperadas no oeste e noroeste amazonense, enquanto a nebulosidade predomina nas demais áreas.

Em Rondônia, Porto Velho registra temperaturas entre 25°C e 38°C, com possibilidade de chuva isolada. Áreas do norte e oeste do estado podem ter pancadas de chuva.

No Acre, Rio Branco terá muitas nuvens, com mínima de 23°C e máxima de 38°C. No norte e oeste acreano, há previsão de pancadas isoladas, enquanto o restante do estado permanece com maior presença de nuvens.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).