Motociclista morre após colisão com cavalo na BR-364

Por machadinhoonline

Publicada em 04/09/2026 às 08h40

Um grave acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e outra ferida na manhã desta quinta-feira (03), no km 531 da BR-364 entre Ariquemes e Itapuã D’Oeste.

Segundo informações repassadas a nossa redação, duas pessoas seguiam em uma motocicleta pela BR-364 quando ocorreu a colisão contra um cavalo que estava sobre a pista.

Com a violência do impacto, um dos ocupantes da motocicleta sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. A segunda vítima ficou ferida, recebeu os primeiros atendimentos das equipes de emergência e posteriormente foi encaminhada para o hospital municipal de Ariquemes.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local registrando a ocorrência. Equipes da concessionária nova 364 também foram acionadas para prestar apoio e realizar a sinalização da via.

A perícia técnica científica esteve no local realizando os trabalhos de praxe, e posteriormente liberando o corpo a funerária de plantão.

As circunstâncias que levaram o animal a permanecer na rodovia deverão ser apuradas.

Até o fechamento desta matéria, a identidade da vítima fatal ainda não havia sido divulgada oficialmente.