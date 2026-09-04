Polícia Civil e PRF apreendem 160 Kg de skunk escondidos em baldes de massa corrida

Por Anoticiamais

Publicada em 04/09/2026 às 08h30

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO2), em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu nesta quinta-feira (03/09) aproximadamente 160 quilogramas de droga do tipo skunk em Ji-Paraná/RO.

O entorpecente estava distribuído em veículos abordados pelas equipes e havia sido acondicionado em baldes de massa corrida, numa tentativa de dissimular o transporte da carga e dificultar a identificação pelas equipes de fiscalização.

Durante fiscalização de rotina e trabalho de inteligência, as equipes da PRF e da DRACO2 identificaram indícios de transporte irregular de carga e realizaram a abordagem dos veículos envolvidos. Ao inspecionar o compartimento de carga, os policiais localizaram os baldes utilizados como embalagem para o produto de massa corrida, que continham, em seu interior, a substância entorpecente.

O material foi encaminhado para perícia, que deverá confirmar a natureza e a quantidade exata da droga apreendida.

O skunk é uma variação da Cannabis sativa geneticamente modificada para elevar a concentração de THC, princípio psicoativo da planta, resultando em efeitos mais intensos e maior valor de mercado em comparação à maconha tradicional — características que costumam atrair o interesse de organizações criminosas voltadas ao tráfico interestadual.

A Polícia Civil de Rondônia reforça o compromisso permanente de combate ao tráfico de drogas no Estado, em atuação integrada com os demais órgãos de segurança pública.