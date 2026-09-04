Prefeitura de Porto Velho amplia Educação Integral com nove novas salas modulares e beneficiarão cerca de 400 estudantes

Por Meiry Santos

Publicada em 04/09/2026 às 08h28

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), está ampliando a estrutura da Rede Municipal de Ensino para fortalecer o atendimento aos estudantes da Educação Integral. Ao todo, nove salas modulares estão sendo construídas em três escolas municipais, criando novos espaços para o desenvolvimento das atividades do Programa Saber Integral.

As estruturas estão sendo implantadas nas escolas EMEF São Miguel, EMEIEF Flor do Piquiá e EMEF Maria Francisca de Jesus Gonçalves, com três salas em cada unidade. A previsão é de que aproximadamente 400 estudantes sejam beneficiados com a ampliação da infraestrutura. A construção é realizada pelo Instituto Alicerce, instituição contratada pela Prefeitura de Porto Velho para atuação no atendimento da Educação Integral. A implantação das salas faz parte da contrapartida vinculada às ações desenvolvidas no programa e representa uma contribuição direta para a melhoria e ampliação dos espaços físicos das unidades escolares.

Mais do que ampliar o número de salas disponíveis, a iniciativa busca garantir melhores condições para que os estudantes permaneçam mais tempo na escola e tenham acesso a uma formação mais ampla, com atividades pedagógicas, culturais, artísticas, esportivas e outras experiências formativas. A ampliação da Educação Integral exige investimentos que vão além da proposta pedagógica. É necessário garantir ambientes adequados para que as atividades possam ser desenvolvidas com qualidade, segurança e organização.

Nesse sentido, as novas salas representam um importante reforço à infraestrutura das escolas contempladas. Os espaços permitirão melhorar a organização da jornada ampliada, ampliar a capacidade de atendimento e oferecer novas possibilidades para o desenvolvimento das atividades do Programa Saber Integral.

Para o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, a Educação Integral não significa apenas o estudante permanecer mais tempo na escola. Significa oferecer mais oportunidades de aprendizagem, convivência e desenvolvimento. "Para isso, precisamos de espaços adequados e de uma estrutura que acompanhe essa proposta. Essas nove novas salas representam um avanço importante porque ampliam a capacidade das nossas escolas e dão melhores condições para que nossas equipes desenvolvam as atividades com os estudantes”, destacou ele.

Compromisso

Para o prefeito Léo Moraes, a ampliação da infraestrutura escolar está diretamente ligada ao compromisso do município de oferecer mais oportunidades às crianças e aos adolescentes da Rede Municipal. “Quando a gente investe em Educação Integral, está investindo no presente e, principalmente, no futuro das nossas crianças. Essas novas salas significam mais espaço, mais oportunidades e melhores condições para que os estudantes possam aprender, desenvolver seus talentos e permanecer na escola. É assim que construímos uma educação pública cada vez mais forte em Porto Velho: ampliando o atendimento, melhorando a estrutura e colocando o estudante no centro das nossas ações”, afirmou o prefeito.

A implantação das salas também reforça a estratégia da Prefeitura de Porto Velho de consolidar a Educação Integral como uma política pública permanente, articulando infraestrutura, atendimento pedagógico e ampliação das oportunidades oferecidas aos estudantes.

As nove salas modulares estão distribuídas da seguinte forma:

EMEF São Miguel – Rua Raimundo Cantuária, nº 9.589, bairro Jardim Santana – 3 salas;

EMEIEF Flor do Piquiá – Avenida Raimundo Cantuária com Rua Daniela, nº 6.727, bairro Parque Ceará – 3 salas;

EMEF Maria Francisca de Jesus Gonçalves – Rua Osvaldo Ribeiro com Avenida Jerônimo Santana, Quadra 536, Lote 231, Residencial Orgulho do Madeira, bairro Jardim Santana – 3 salas.

A previsão é de que as obras sejam concluídas e entregues até 14 de setembro de 2026.

Com a conclusão das estruturas, as três unidades terão novos ambientes incorporados à sua infraestrutura, fortalecendo as condições para o desenvolvimento das atividades da jornada ampliada e ampliando as oportunidades de aprendizagem para aproximadamente 400 estudantes.