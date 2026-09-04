Por 7x0, TRE mantém Samuel Costa e Neidinha Suruí na disputa eleitoral em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 04/09/2026 às 08h51

PORTO VELHO, RO - A Justiça Eleitoral de Rondônia decidiu, por unanimidade, manter Samuel Costa (PSB) na disputa pelo Governo do Estado e Neidinha Suruí na corrida ao Senado. Em julgamento realizado na tarde desta quinta-feira (3), o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO) rejeitou a tentativa de adesão do PSB à coligação “Fé Rondônia”, formada por PT e Rede/Psol.

O resultado de 7 votos a 0 representa uma importante derrota para a tentativa de alteração da estratégia eleitoral definida pelo PSB em Rondônia, que havia aprovado candidatura própria ao Governo, tendo Samuel Costa como candidato e o Sargento PM Machado como vice.

A controvérsia surgiu após a Executiva Nacional do PSB intervir no comando estadual da legenda e apresentar uma nova composição partidária, buscando a participação do partido na coligação “Fé Rondônia”.

Durante o julgamento, a juíza federal Sandra Correia considerou que a ata apresentada pela direção provisória do partido, conduzida por um interventor de fora do Estado, não poderia prevalecer sobre os atos partidários anteriormente realizados em Rondônia.

Segundo a magistrada, a destituição de órgão partidário com efeitos sobre o processo eleitoral deve respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Para ela, a autonomia partidária não permite a destituição de uma comissão provisória sem a observância das garantias fundamentais.

O entendimento foi acompanhado pelos demais integrantes do colegiado, resultando na decisão unânime que preservou a candidatura de Samuel Costa.

Após o julgamento, Costa classificou o resultado como uma vitória da democracia e afirmou que continuará enfrentando o que considera uma tentativa de interferência externa na política rondoniense.

“Nenhuma ditadura vai se estabelecer no Brasil e muito menos em Rondônia. Essa turma acha que todo mundo se curva aos seus devaneios. Ditadura se enfrenta com coração, e vamos desmascarar os inimigos do povo”, declarou.

O candidato também afirmou que a decisão fortalece o projeto de renovação política apresentado pelo PSB em Rondônia.

“Estamos em uma campanha com o propósito de trazer a renovação para Rondônia, abrindo novos modelos de gestão, modernizando a nossa engrenagem e apontando o nosso Estado para o futuro. Uma vontade dessa, covardia nenhuma irá derrubar”, afirmou Samuel Costa.

Neidinha Suruí comemora decisão

Candidata ao Senado pelo PSB, Neidinha Suruí também comemorou o resultado do julgamento. Em mensagem aos apoiadores, afirmou que a decisão representa uma vitória daqueles que acreditam na democracia e agradeceu o apoio recebido durante o período de disputa jurídica.

“O bem sempre vence o mal. O povo rondoniense é decente. Quero agradecer o carinho dos milhares de eleitores que estiveram conosco e acreditaram na nossa caminhada”, declarou Neidinha.

Com a decisão do TRE/RO, a chapa formada por Samuel Costa e Sargento PM Machado permanece na disputa pelo Governo de Rondônia, enquanto Neidinha Suruí segue como candidata ao Senado.

A decisão também encerra, no âmbito do julgamento realizado pelo TRE/RO, a tentativa de alterar a composição eleitoral do PSB em Rondônia por meio da intervenção da direção nacional.

Com a candidatura mantida pela Justiça Eleitoral, Samuel Costa afirma que seguirá percorrendo os municípios de Rondônia e apresentando suas propostas ao eleitorado.