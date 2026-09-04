Operação da Polícia Federal cumpre dois mandados de busca e apreensão

Por PF/RO

Publicada em 04/09/2026 às 08h50

2ª fase da Operação Pronta Resposta cumpriu dois mandados de busca e apreensão em desfavor de investigado

Ji-Paraná/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (3/9), a segunda fase da Operação Pronta Resposta, que investiga o crime de furto qualificado ocorrido na residência de um policial federal.

A partir das informações obtidas na primeira fase da operação e do prosseguimento das diligências, foram identificados indícios da participação de um novo envolvido no crime.

Com base nos elementos reunidos durante a investigação, a Polícia Federal representou pela adoção de medidas cautelares, autorizadas pelo Poder Judiciário. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços vinculados ao investigado.

As medidas têm como objetivo reunir novos elementos de prova, esclarecer as circunstâncias do crime, individualizar as condutas dos envolvidos e verificar a possível participação de outras pessoas.

As investigações prosseguem para o completo esclarecimento dos fatos.