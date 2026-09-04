Atenção, motoristas e moradores: vias próximas à Prefeitura serão interditadas para o Desfile de 7 de Setembro

Por ASSSESSORIA

Publicada em 04/09/2026 às 09h06

Em razão da realização do Desfile da Independência, no dia 7 de Setembro, algumas vias próximas à Prefeitura Municipal serão interditadas a partir das 15h30.

A medida é necessária para garantir a segurança dos participantes, moradores e do público que acompanhará o desfile, além de permitir a organização e o desenvolvimento do percurso.

Entre os pontos que terão interdição estão trechos da Avenida João Pessoa, Rua Corumbiara, Rua Jaguaribe, Avenida São Luiz, Rua Rio Verde e Travessa Altenir Tavares de Oliveira, conforme a sinalização estabelecida para o evento.

A orientação é para que motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas, evitando circular pelas áreas de interdição.

Os moradores das proximidades da Prefeitura também devem ficar atentos à movimentação e às alterações temporárias no trânsito.

A Prefeitura de Rolim de Moura agradece a compreensão da população e reforça que as medidas têm como objetivo garantir a segurança e a organização do evento.

7 de Setembro – Segunda-feira

Interdições a partir das 15h30