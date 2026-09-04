Sebrae orienta pequenos negócios sobre impactos da Reforma Tributária com capacitação gratuita

Por sebrae-ro

Publicada em 04/09/2026 às 09h40

Empreendedores de Rondônia já podem contar com uma ferramenta prática para entender os impactos da Reforma Tributária e planejar suas empresas diante das mudanças no sistema de arrecadação brasileiro. O Sebrae lançou a capacitação gratuita “Descomplique: Reforma Tributária”, disponível na loja virtual do Sebrae, com conteúdo voltado especialmente para micro e pequenas empresas.

A iniciativa foi desenvolvida para auxiliar empresários, gestores e profissionais da contabilidade a compreenderem as novas regras que começam a ser implementadas no país. O curso apresenta explicações sobre os novos tributos, orientações para adequação financeira dos negócios e estratégias para manter a competitividade em um cenário de transição fiscal.

Entre os principais temas abordados estão o diagnóstico tributário da empresa, o planejamento financeiro e o uso de ferramentas de apoio para acompanhar a implementação da reforma. O conteúdo também orienta os empreendedores sobre como avaliar possíveis impactos na formação de preços, na margem de lucro e na gestão financeira do negócio.

Espaço dedicado à Reforma Tributária

Além do curso, o Sebrae disponibiliza uma página especial dedicada à Reforma Tributária, reunindo cursos, conteúdos informativos, ferramentas de diagnóstico, artigos e materiais explicativos. O espaço apresenta informações sobre a criação do IVA Dual, composto pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), além do Imposto Seletivo e dos impactos para empresas enquadradas no Simples Nacional.

O portal também oferece aulas ao vivo, mentorias, suporte especializado e orientações sobre o cronograma de transição das novas regras, que seguirá até 2033. O objetivo é facilitar o acesso ao conhecimento e contribuir para que os pequenos negócios se adaptem às transformações tributárias de forma planejada e sustentável.