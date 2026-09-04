Equipe da Semod com obras de drenagem na avenda sete de setembro

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da SEMOD, iniciou na manhã desta quinta-feira mais uma importante etapa de melhorias na infraestrutura urbana.
As equipes estão realizando o aterramento da drenagem na Avenida Sete de Setembro, na esquina com a Rua Sergipe, dando continuidade aos trabalhos de melhoria da via.
Atenção, motoristas! Durante a execução dos serviços, o trânsito no local pode sofrer alterações. Redobre a atenção, reduza a velocidade e, se possível, utilize rotas alternativas, garantindo a segurança de todos.
A Prefeitura segue trabalhando para melhorar a infraestrutura, a mobilidade e a qualidade de vida da nossa população.
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