Equipe da Semod com obras de drenagem na avenda sete de setembro

Por Assessoria

Publicada em 04/09/2026 às 09h51

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da SEMOD, iniciou na manhã desta quinta-feira mais uma importante etapa de melhorias na infraestrutura urbana.

As equipes estão realizando o aterramento da drenagem na Avenida Sete de Setembro, na esquina com a Rua Sergipe, dando continuidade aos trabalhos de melhoria da via.

Atenção, motoristas! Durante a execução dos serviços, o trânsito no local pode sofrer alterações. Redobre a atenção, reduza a velocidade e, se possível, utilize rotas alternativas, garantindo a segurança de todos.

A Prefeitura segue trabalhando para melhorar a infraestrutura, a mobilidade e a qualidade de vida da nossa população.