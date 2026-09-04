Prefeitura realiza Feira de Adoção de Animais no Jardim Botânico neste sábado (5)

Um novo amigo pode estar esperando por você!
Neste sábado, 05 de setembro, tem Feira de Adoção de Animais no Jardim Botânico, com cães e gatos à procura de uma família para chamar de sua.
05 de setembro (sábado)
Das 8h às 11h e das 15h às 17h
Jardim Botânico – Ariquemes
Se você está pensando em aumentar a família, essa pode ser a oportunidade de encontrar um companheiro cheio de amor para oferecer.
Adotar é dar uma nova chance e transformar uma história.
Venha participar!
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