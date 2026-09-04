Prefeitura realiza Feira de Adoção de Animais no Jardim Botânico neste sábado (5)

Por Assessoria

Publicada em 04/09/2026 às 09h58

Um novo amigo pode estar esperando por você!

Neste sábado, 05 de setembro, tem Feira de Adoção de Animais no Jardim Botânico, com cães e gatos à procura de uma família para chamar de sua.

05 de setembro (sábado)

Das 8h às 11h e das 15h às 17h

Jardim Botânico – Ariquemes

Se você está pensando em aumentar a família, essa pode ser a oportunidade de encontrar um companheiro cheio de amor para oferecer.

Adotar é dar uma nova chance e transformar uma história.

Venha participar!