Mês de Agosto é marcado com mutirão de ações da Seinfra

Por Letícia Regis

Publicada em 04/09/2026 às 11h26

O último mês foi marcado por uma força-tarefa de serviços de infraestrutura em diferentes pontos de Porto Velho. Ao longo do período, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) intensificaram os trabalhos para transformar ruas, espaços públicos e áreas urbanas, com ações que unem limpeza, conservação e melhoria da mobilidade.

De acordo com os dados do Limpômetro, entre os principais serviços realizados está a roçagem, que alcançou 91.906 metros quadrados da capital. O trabalho contribui para a conservação de áreas públicas, mantendo os espaços mais limpos e organizados, além de melhorar as condições de circulação e segurança para a população.

Outro destaque foi o recolhimento de resíduos, que chegou a 2.702 toneladas durante o mês. A retirada de materiais descartados de forma irregular ajuda a reduzir pontos de acúmulo, melhorar o aspecto urbano e evitar que resíduos sejam levados pela chuva para sistemas de drenagem.

Na infraestrutura viária, as equipes também avançaram com os serviços de pavimentação, que contemplaram 1.160 unidades, ampliando as frentes de trabalho voltadas à melhoria das condições das vias e à mobilidade dos moradores.

Já o serviço de tapa-buraco alcançou 1.009 pontos durante os trinta dias, garantindo intervenções emergenciais em trechos que apresentavam problemas no pavimento. A ação contribui diretamente para tornar o deslocamento de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres mais seguro e confortável.

Trabalho contribui para a conservação de áreas públicas, mantendo os espaços mais limpos e organizados

Para o prefeito Léo Moraes, a continuidade das ações demonstra o compromisso da gestão em estar presente nos bairros e transformar as demandas da população em trabalho.

“Estamos trabalhando para que a Prefeitura esteja cada vez mais presente onde a população precisa. Cada rua recuperada, cada espaço limpo e cada serviço executado representa mais cuidado com a cidade e mais qualidade de vida para quem vive em Porto Velho. Nosso compromisso é continuar avançando, levando as ações para todas as regiões”.

Mais do que números, cada serviço representa uma resposta às necessidades encontradas diariamente nas ruas da capital. É o resultado de equipes que percorrem diferentes regiões, identificam demandas e trabalham para que a infraestrutura acompanhe o crescimento da cidade.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, reforça que os resultados de agosto são fruto de um trabalho contínuo das equipes e de um planejamento voltado para atender diferentes necessidades da cidade.

“Agosto foi um mês de muito trabalho para nossas equipes. Atuamos em várias frentes, desde a limpeza e roçagem até a recuperação das vias, buscando atender as demandas que chegam da população e também aquelas identificadas pelas nossas equipes em campo. O trabalho continua, porque sabemos que Porto Velho tem muitas necessidades e estamos avançando diariamente para melhorar a infraestrutura da nossa cidade”.

Com as ações realizadas durante o mês, a Seinfra mantém o ritmo de trabalho e segue com equipes mobilizadas em diferentes regiões de Porto Velho. A proposta é dar continuidade aos serviços e ampliar o atendimento às demandas de infraestrutura, contribuindo para uma cidade mais limpa, organizada, acessível e preparada para seus moradores