CadÚnico no Seu Bairro amplia atendimento para moradores do Residencial Cristal da Calama e região

Por Adaides Batista

Publicada em 04/09/2026 às 11h53

Moradores do Residencial Cristal da Calama e de áreas próximas terão acesso aos serviços do Cadastro Único neste sábado (5), durante mais uma edição do projeto CadÚnico no Seu Bairro. A ação da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), será realizada das 8h às 14h, na avenida Calama, nº 12.003, bairro Teixeirão, no ponto final do ônibus.

A Unidade Móvel de Cadastramento da Semias estará no local para atender famílias que precisam realizar o primeiro cadastro ou atualizar informações no Cadastro Único. A equipe também fará transferência de município e prestará orientações sobre programas e benefícios sociais.

De acordo com a necessidade identificada durante o atendimento, os moradores poderão ainda receber encaminhamentos para outros serviços da rede socioassistencial.

A iniciativa descentraliza o atendimento do Cadastro Único e permite que os serviços sejam realizados mais próximos das comunidades. Com a unidade móvel nos bairros, as famílias têm a possibilidade de resolver demandas cadastrais sem precisar se deslocar até a Central do Cadastro Único.

O Cadastro Único é utilizado pelo poder público para identificar e caracterizar famílias de baixa renda e serve como instrumento para acesso a diferentes programas e benefícios sociais, conforme os critérios estabelecidos para cada política. Por isso, é necessário manter os dados atualizados sempre que houver mudanças nas informações da família.

Atendimento próximo às comunidades

Paulo Afonso ressaltou que a descentralização facilita o acesso das famílias aos serviços

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, ressaltou que a descentralização facilita o acesso das famílias aos serviços.

“O atendimento nos próprios bairros permite que mais famílias tenham acesso ao Cadastro Único e às orientações sobre os benefícios sociais. A presença da unidade móvel no Residencial Cristal da Calama facilita esse processo e aproxima o serviço das pessoas que precisam dele”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a importância da presença dos serviços públicos nas comunidades.

“Levar o atendimento para perto dos moradores facilita o acesso e reduz as dificuldades de deslocamento. O CadÚnico no Seu Bairro permite que as famílias sejam atendidas onde vivem e tenham orientação sobre os serviços e benefícios disponíveis”.

Serviço

CadÚnico no Seu Bairro

Data: sábado, 5 de setembro

Horário: das 8h às 14h

Local: Residencial Cristal da Calama – avenida Calama, nº 12.003, bairro Teixeirão, no ponto final do ônibus

Serviços disponíveis: novo cadastro no Cadastro Único; atualização cadastral; transferência de município; orientações sobre benefícios sociais; encaminhamentos para a rede socioassistencial.

Para o atendimento, os moradores devem apresentar os documentos pessoais de todos os integrantes da família.