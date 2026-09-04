Ritmo, alegria e saúde: aulas para 60+ transformam vidas no Ginásio Dudu

Por André Oliveira

Publicada em 04/09/2026 às 12h02

Quem chega ao Ginásio Eduardo Lima e Silva, o Dudu, na zona Sul de Porto Velho, logo percebe que ali não existe espaço para ficar parado. A música toma conta do ambiente, os passos acompanham o ritmo e os sorrisos mostram que a atividade física pode ser também um momento de diversão, amizade e transformação.

É nesse clima que acontece a aula de Ritmos 60+, iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), criada para incentivar a prática de atividades físicas entre a população idosa e contribuir para uma vida mais saudável, ativa e com mais qualidade.

Adaptadas às necessidades dos participantes, as aulas utilizam músicas de diferentes estilos e transformam cada encontro em uma nova experiência. Os movimentos são trabalhados de forma segura e respeitando os limites de cada aluno, enquanto a música ajuda a tornar a atividade mais leve e prazerosa.

Uma nova rotina

Raquel Silva encontrou nas aulas de Ritmos 60+ uma oportunidade para cuidar do corpo e, ao mesmo tempo, fazer algo que lhe traz felicidade

Aos 68 anos, Raquel Silva encontrou nas aulas de Ritmos 60+ uma oportunidade para cuidar do corpo e, ao mesmo tempo, fazer algo que lhe traz felicidade. A cada encontro, ela acompanha as coreografias, interage com os colegas e mostra que idade não é motivo para deixar a disposição de lado.

Para Raquel, a atividade passou a fazer parte de uma rotina que vai muito além do exercício físico. O projeto representa um momento de alegria, convivência e cuidado com a própria saúde.

Aos 73 anos, Sebastiana Campos também encontrou no projeto uma nova motivação. Feliz com a experiência, ela participa das aulas e aproveita cada música para movimentar o corpo e fortalecer os vínculos com os demais integrantes da turma.

As histórias de Raquel e Sebastiana representam o que acontece com muitos dos participantes: a atividade física deixa de ser apenas uma obrigação e passa a fazer parte de uma rotina de bem-estar, contribuindo para mais disposição, autoestima, socialização e qualidade de vida.

Saúde com alegria

Para o secretário da Semtel, Cássio Moura, iniciativas como essa mostram que o esporte e a atividade física também são importantes ferramentas de cuidado e inclusão para a população idosa.

“Nosso objetivo é oferecer atividades que promovam saúde, segurança e qualidade de vida, mas também proporcionem alegria e convivência. Quando vemos uma turma de 60+ participando, sorrindo e criando vínculos, percebemos que estamos transformando vidas por meio do esporte e do lazer.”

A proposta também está alinhada à política de valorização da pessoa idosa desenvolvida pela gestão municipal. Ao incentivar uma rotina mais ativa, o projeto contribui para que os participantes tenham um espaço adequado para se exercitar, conviver e cuidar da saúde.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destaca que investir em qualidade de vida significa olhar para as pessoas em todas as fases da vida.

Entre uma música e outra, a aula de Ritmos 60+ revela que envelhecer também pode significar descobrir novas possibilidades

“Cuidar da nossa população é também criar oportunidades para que nossos idosos tenham uma vida mais ativa, saudável e feliz. O esporte, o lazer e a convivência transformam vidas, e é isso que queremos proporcionar em Porto Velho: espaços onde as pessoas possam cuidar da saúde, fazer novas amizades e aproveitar cada momento com mais qualidade de vida.”

Muito além da dança

Entre uma música e outra, a aula de Ritmos 60+ revela que envelhecer também pode significar descobrir novas possibilidades. Para quem participa, cada encontro representa uma oportunidade de movimentar o corpo, encontrar amigos e começar ou terminar o dia com um sorriso.

No Ginásio Dudu, a dança ganha um significado ainda maior: é movimento que gera saúde, música que aproxima pessoas e uma iniciativa que ajuda a transformar a vida de quem já descobriu que nunca é tarde para começar a se cuidar.