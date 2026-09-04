Alex Redano assegura emenda de R$ 50 mil para o Instituto Previva, em Ariquemes

Por Assessoria

Publicada em 04/09/2026 às 13h50

O deputado estadual Alex Redano assinou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para o Instituto de Prevenção e Diagnóstico de Câncer, Instituto Previva, de Ariquemes. A medida assegura o início da tramitação do recurso, que será destinado ao custeio de despesas institucionais da entidade.

A assinatura foi acompanhada pelo vice-prefeito de Ariquemes, André Rossetto, que também demonstrou apoio ao trabalho desenvolvido pelo instituto. Durante o encontro, Rossetto assumiu o compromisso de contribuir com a entidade na área social, fortalecendo as ações voltadas ao atendimento e ao apoio à comunidade.

De acordo com a solicitação apresentada pelo Instituto Previva, o recurso será utilizado para garantir a continuidade, manutenção e aprimoramento dos serviços prestados pela instituição. A verba deverá contribuir ainda para o custeio de despesas essenciais ao funcionamento das atividades administrativas e dos atendimentos oferecidos à população.

Alex Redano destacou a importância de apoiar instituições que desenvolvem ações diretamente ligadas à saúde e ao atendimento social.

“Estamos destinando esse recurso para ajudar o Instituto Previva a manter seu trabalho e continuar atendendo a população de Ariquemes e região. É uma instituição que tem uma atuação importante na prevenção e no diagnóstico do câncer, e nosso compromisso é contribuir para que esse trabalho possa seguir avançando”, afirmou o deputado.

O vice-prefeito André Rossetto reforçou a disposição do município em colaborar com o instituto, especialmente nas ações de caráter social.

A presidente do Instituto Previva, Rosilda Ferreira da Silva Viana, agradeceu o apoio e destacou a importância da parceria para a manutenção das atividades da entidade.

Com a assinatura da emenda, o recurso seguirá os procedimentos administrativos necessários para sua tramitação e posterior liberação, conforme as normas aplicáveis às emendas parlamentares.