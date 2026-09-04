Noeli Deiró diz que está pronta para transformar experiência de vida em participação política

Por Eli Batista

Publicada em 04/09/2026 às 14h00

Empresária, assistente social e educadora física, Noeli Deiró, que estará nas urnas como Noeli do Cirone, carrega consigo experiências construídas em diferentes áreas e uma trajetória marcada pelo contato direto com as pessoas. Depois de anos acompanhando a vida pública do marido, Cirone Deiró, ela agora assume o protagonismo e inicia uma nova etapa de vida. “Aceitei essa missão com muita responsabilidade e com a vontade de poder contribuir ainda mais com nosso Estado”, afirmou.



Durante reuniões e visitas realizadas no decorrer da campanha, Noeli afirma que, além de dar continuidade, quer ampliar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo marido, como deputado estadual. “Sabemos que ainda há muito o que ser feito e por isso quero expandir o alcance dessas ações”, disse.



Afirmando que acredita na política que cuida das pessoas, Noeli disse que é preciso olhar para as mães, para as famílias, para quem enfrenta dificuldades e precisa de apoio de verdade. “Foi assim que construímos esse trabalho ao lado do Cirone, com presença, acolhimento e responsabilidade e é assim que eu quero continuar caminhando, ouvindo as pessoas e trabalhando para melhorar a vida delas”, afirmou.



Segundo Noeli, entre suas principais propostas de trabalho, está a melhoria da saúde pública, o apoio a quem produz e à pessoas com deficiência. Ela também pretende apoiar programas e entidades que beneficiam crianças e adolescentes, além de promover ações de prevenção e de combate a violência contra a mulher. “É preciso estar atento a todas as áreas, trabalhando de acordo cm a realidade de cada região”, disse.