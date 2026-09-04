Prefeitura conclui pavimentação de trechos das ruas Mogno e Padre Chiquinho, no Setor 1A

Por Assessoria

Publicada em 04/09/2026 às 15h03

O Setor 1A recebeu mais uma importante melhoria na infraestrutura urbana. Na última quinta-feira (27), a Prefeitura de Jaru concluiu a aplicação da capa asfáltica em trechos das ruas Mogno e Padre Chiquinho.

Na Rua Mogno, o serviço contemplou o trecho entre as ruas Padre Chiquinho e Afonso José. Já na Rua Padre Chiquinho, a pavimentação foi executada entre a Rua Mamoré até o final da via.

As obras foram realizadas com equipe, maquinários e recursos próprios da Prefeitura de Jaru e integram o cronograma de ações do programa Asfalta Jaru, que tem como objetivo ampliar e melhorar a infraestrutura viária do município, garantindo melhores condições de tráfego, mais segurança e qualidade de vida para a população.

O prefeito Jeverson Lima destacou que as frentes de pavimentação seguem avançando no município e que somente na última semana de agosto, a Prefeitura de Jaru concluiu serviços de pavimentação em mais quatro ruas. “Estamos trabalhando para ampliar cada vez mais a malha asfáltica em todos os bairros de Jaru. São investimentos que proporcionam mais mobilidade urbana, melhoram a organização do trânsito, valorizam os imóveis e contribuem diretamente para o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou.