Alunos de Itapuã buscam ajuda para representar Rondônia na Olimpíada de Foguete no Rio de Janeiro

Por Assessoria

Publicada em 04/09/2026 às 15h15

A Escola Estadual Paulo Freire, de Itapuã do Oeste, mais uma vez se destaca no cenário científico nacional. Uma equipe formada por alunos do ensino médio foi classificada para participar da 20ª edição da Jornada de Foguetes — importante etapa da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). É a segunda vez que alunos do município de Itapuã do Oeste conquistam uma importante vaga no evento, provando o compromisso e a qualidade do ensino local.

c A comitiva que vai representar a cidade é formada por 7 alunos talentosos e 3 professores.Os integrantes se dedicaram intensamente aos estudos, à construção e aos testes, cumprindo todas as regras da competição com seriedade e entusiasmo.

A fase Regional ocorreu no primeiro semestre com foguetes preparados de forma artesanal com a utilização de garrafa pet de dois litros e paletas com material em plástico. Os alcances entre os foguetes lançados foram entre 150 a 180 metros. No artefato foram utilizados 900 mililitros de vinagre e 120 gramas de bicarbonato de sódio para o processo de reação. “Quando em contato, das duas substâncias geram uma reação que libera gás aumentando a pressão na garrafa que, após puxar o gatilho, o foguete é lançado a uma determinada distância. Utilizamos o material indicado pelo edital da olimpíada e seguimos todas as regras de segurança”, explicou a professora de Física, Francisca Denilça Salvador.

Promovida pela OBA/MOBFOG, a edição reúne jovens de todo o país com atividades práticas, oficinas, palestras especializadas e competições de lançamento. Estimula áreas fundamentais como ciências, tecnologia, engenharia e matemática, além de agregar muito valor ao currículo dos participantes, abrindo portas em universidades brasileiras e até internacionais.

A EQUIPE PRECISA DE APOIO

Para levar o nome de Itapuã do Oeste e de todo o Estado de Rondônia até o Rio de Janeiro, a equipe precisa de apoio da comunidade, de empresas e de instituições parceiras. A viagem envolve despesas essenciais que ainda não estão garantidas como passagens, hospedagem e alimentação. De acordo com a professora de física, Francisca Denilçaqualquer ajuda será bem-vinda. “Iniciamos uma Rifa Solidária, com o valor simbólico de R$ 5,00 (cinco reais). Mas se qualquer empresário ou pessoa quiser nos ajudar com outras doações que possam custear as despesas estamos aceitando”, disse.

Os prêmios para a rifa são: Garrafa Térmica, 1 hidratante O Boticário, 1 Sanduicheira, 1 Pizza Grande, 1 Camiseta e Pães Caseiros. O pix para participar da Rifa é: [email protected] . Informações ou ajuda através do contato: 69-99359-3979.