Prefeitura de Espigão do Oeste inicia construção das novas calçadas da Rua Minas Gerais

Por Asssesoria

Publicada em 04/09/2026 às 15h19

O centro de Espigão d'Oeste está recebendo melhorias que fazem a diferença no dia a dia de quem trabalha, comercia e circula pela região. Depois do serviço de drenagem realizado na Avenida Sete de Setembro e na própria Rua Minas Gerais, chegou a vez das calçadas.

A Prefeitura iniciou a construção das novas calçadas da Rua Minas Gerais, no centro. Uma obra que vem na sequência certa: primeiro a infraestrutura subterrânea, agora a superfície. Piso regular, acessibilidade e padronização para quem faz dessa via um espaço de trabalho e convivência.

O que está sendo feito: Reformulação completa das calçadas, com piso regular, acessibilidade e padronização. Uma obra que transforma a forma como você caminha, trabalha e chega ao seu comércio no centro da cidade.

O que muda na sua vida:

• Mais segurança no trânsito para pedestres e trabalhadores da região

• Acessibilidade para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida

• Valorização dos comércios e do centro comercial

• Trânsito mais organizado e humano

Futuro em construção.

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação. Cada calçada nova é um passo pra uma cidade que cuida de quem caminha por ela, de quem trabalha no centro e de quem escolhe Espigão d'Oeste para construir sua história.