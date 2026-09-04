Cerimônia abre PVH Cup e reúne jovens talentos do futebol em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 04/09/2026 às 14h29

O Ginásio Cláudio Coutinho recebeu, na noite desta quinta-feira (3), a cerimônia de abertura da primeira edição da PVH Cup de Soccer Society 2026. O evento reuniu atletas, equipes, familiares e representantes do esporte para marcar o início de uma competição que movimenta Porto Velho até o dia 7 de setembro.

Realizada pela Federação Rondoniense de Soccer Society, em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), a competição reúne 124 equipes, cerca de 2,5 mil atletas e terá aproximadamente 240 jogos nas categorias Sub-07, Sub-09, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17.

As partidas começam nesta sexta-feira (4), na Arena Elsinho e no Sports Baggio, proporcionando quatro dias de competição para crianças e adolescentes.

Entre os jovens que entram em campo está Caleby Pereira, de 12 anos. Meia da equipe Canaã Kids, ele representa a expectativa de centenas de atletas que terão a oportunidade de disputar um grande torneio na capital.“Estou muito feliz e ansioso para jogar. A gente vem treinando e se preparando para esse momento. Quero ajudar minha equipe, fazer um bom campeonato e aproveitar essa oportunidade para mostrar meu futebol”.

Além da disputa por títulos, a PVH Cup também será uma vitrine para novos talentos. Observadores ligados a São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Cuiabá, Bangu e Fluminense acompanharão os jogos em busca de jovens atletas que possam se destacar durante a competição.

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Cássio Moura, ressaltou a dimensão da primeira edição e as oportunidades proporcionadas aos participantes. “É a primeira vez que realizamos uma competição desta dimensão. São crianças e adolescentes de 7 a 17 anos que terão quatro dias para mostrar seu talento. Além da competição, teremos observadores de grandes clubes brasileiros acompanhando esses atletas. É uma oportunidade importante para fomentar o esporte de base e abrir novas possibilidades para nossos jovens”.

Para o prefeito Léo Moraes, investir no esporte também significa contribuir para a formação das crianças e adolescentes. “Por meio do esporte conseguimos impactar vidas e famílias, trabalhando disciplina, respeito, convivência e o próprio aprendizado de ganhar e perder. Ao mesmo tempo, estamos dando visibilidade aos nossos atletas, com uma competição que reúne milhares de jovens e observadores de grandes clubes do país. Queremos que seja uma grande vitrine e, principalmente, uma experiência positiva para todas essas crianças e adolescentes”.

A PVH Cup segue até o dia 7 de setembro, com quatro dias de partidas e a expectativa de revelar talentos, promover integração entre as equipes e fortalecer o esporte de base em Porto Velho.