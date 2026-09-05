Festival de Praia da Vila Calderita chega à 10ª edição com dois dias de atrações em Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/09/2026 às 11h24

A Vila Calderita, localizada a cerca de 45 quilômetros de Porto Velho e com acesso pela Estrada da Penal, recebe neste fim de semana a 10ª edição do Festival de Praia. A programação será realizada neste sábado (5) e domingo (6), com apresentações musicais, atividades culturais e opções de lazer voltadas a moradores e visitantes.

No domingo, segundo dia do evento, as atrações começam às 10h. DJ Lacaia abre a programação, seguido pelo grupo Gira Samba, às 11h. Às 13h30, o DJ retorna ao palco, antes da apresentação de Juninho Alê, marcada para as 14h. DJ Lacaia volta às 16h, e Edineide Souza se apresenta às 16h30. O encerramento da programação divulgada está previsto para as 18h30, novamente com DJ Lacaia.

A abertura do festival ocorre neste sábado, a partir do meio-dia. DJ Leylson inicia as atividades às 12h. Zé do Xote sobe ao palco às 14h, seguido pela Banda Gata Forrozeira, às 15h. Às 17h, DJ Leylson volta à programação, antes da apresentação de Tay Reis, marcada para as 17h30.

A sequência da noite terá novo set de DJ Leylson às 20h. Mikeia Oliveira se apresenta às 20h30, e o DJ encerra a programação prevista para o primeiro dia às 22h35.

Durante os dois dias, artistas e DJs vão se alternar no palco. Segundo a organização, a proposta é oferecer uma opção de lazer para famílias e grupos de amigos durante o fim de semana.

A presidente da Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural), Débora Figueiredo, afirmou que a realização da décima edição reforça a presença do evento no calendário cultural da comunidade. Segundo ela, a programação foi preparada para receber as famílias, valorizar os artistas e fortalecer as atividades culturais nas comunidades.

“O Festival de Praia da Vila Calderita já faz parte do calendário cultural da comunidade”, declarou Débora Figueiredo.

O prefeito Léo Moraes também destacou a realização de atividades culturais e de lazer fora da área urbana de Porto Velho. De acordo com ele, o festival funciona como espaço de convivência entre as famílias e de valorização dos artistas.

“Porto Velho vai muito além da área urbana”, afirmou o prefeito.

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