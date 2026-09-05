Projeto Mentoria da OAB RO promove troca de experiências e fortalece a jovem advocacia no estado

Por OAB-RO

Publicada em 05/09/2026 às 11h19

A Comissão da Jovem Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) segue investindo na qualificação e no acolhimento dos novos profissionais por meio do Projeto Mentoria. A iniciativa foi criada com o propósito de aproximar advogados com trajetória consolidada daqueles que estão dando os primeiros passos na carreira, proporcionando um espaço de orientação, diálogo e compartilhamento de vivências.

Embora a formação acadêmica ofereça a base jurídica necessária, a transição para o cotidiano da profissão é, muitas vezes, o período mais desafiador para os novos juristas. Questões práticas como o atendimento aos primeiros clientes, a definição de honorários, a organização da rotina, a gestão de escritórios e o relacionamento com os demais integrantes do sistema de Justiça exigem uma bagagem que, geralmente, apenas a vivência proporciona. É exatamente neste cenário que a mentoria atua como uma ferramenta fundamental de desenvolvimento.

Longe de buscar impor respostas ou fórmulas prontas, o projeto tem como objetivo ampliar a visão dos jovens advogados, fornecendo referências para a tomada de decisões seguras, sempre respeitando a individualidade e o campo de atuação de cada participante. Além disso, a iniciativa cria uma sólida rede de apoio institucional, diminuindo distanciamentos geracionais, reduzindo inseguranças e fomentando uma cultura de cooperação e valorização mútua da classe, onde os próprios mentores também aprendem e se atualizam com as novas perspectivas.

Como um dos grandes marcos dessa integração, a sede da OAB RO recebeu, na última sexta-feira, 28, a Aula Magna da Mentoria. O encontro reuniu os participantes em um ambiente de integração e aprendizado, consolidando a proposta de acompanhamento e fortalecimento dos profissionais que estão ingressando no mercado jurídico rondoniense.

Responsável pelo projeto e Secretária-Geral Adjunta da Comissão da Jovem Advocacia da OAB RO, a Dra. Caroline Batisti destaca que a iniciativa nasceu justamente da necessidade de amparo nessa fase inicial e desafiadora.

“O início da advocacia é marcado por muitas expectativas, mas também por dúvidas e inseguranças. O Projeto Mentoria foi pensado para aproximar os jovens advogados de profissionais que já vivenciaram esses desafios e que podem compartilhar conhecimentos importantes para tornar esse caminho mais seguro e consciente. Queremos que cada participante perceba que não está sozinho e que pode contar com uma rede de apoio dentro da própria advocacia”, ressaltou.

Segundo a diretora, o ganho proporcionado pelo projeto vai muito além da transmissão de conhecimentos técnicos, impactando diretamente na autonomia e na identidade profissional do advogado.

“A experiência de um advogado pode ajudar outro profissional a evitar dificuldades, enxergar novas possibilidades e tomar decisões com maior segurança. Nosso objetivo não é apresentar fórmulas prontas, mas oferecer referências, estimular o desenvolvimento individual e contribuir para que cada jovem advogado construa sua trajetória com ética, responsabilidade e confiança”, complementou a Dra. Caroline Batisti.

Fortalecimento de toda a classe

Ao promover esse contato direto com a realidade profissional, a Comissão da Jovem Advocacia evidencia que investir na formação dos novos advogados significa fortalecer toda a advocacia de Rondônia. Profissionais mais preparados, seguros de sua atuação e conscientes de suas responsabilidades prestam um serviço de excelência, valorizando a profissão e atuando com firmeza na defesa dos direitos da sociedade.

Com o avanço do Projeto Mentoria, a OAB RO reafirma seu compromisso institucional com a capacitação contínua, incentivando a construção de uma advocacia cada vez mais ética, colaborativa, humana e preparada para os desafios do presente e do futuro.