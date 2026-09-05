Bruno Bolsonaro convoca para o 7 de Setembro “pela liberdade” e dispara: “Fora Alexandre de Moraes”

Por Assessoria

Publicada em 05/09/2026 às 11h21

O candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL) convocou a população a ir às ruas no próximo 7 de Setembro em defesa da liberdade e voltou a endurecer as críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar uma das vagas ao Senado por Rondônia, Bruno afirmou que a mobilização deste ano terá um significado especial.

“Vamos às ruas para defender aquilo em que acreditamos: liberdade, respeito à Constituição, devido processo legal e limites claros para o exercício de qualquer poder”, destacou.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Bruno afirmou que o 7 de Setembro de 2026 será diferente por acontecer em um ano eleitoral e disse que a eleição poderá ser decisiva para a liberdade no país.

O candidato também vinculou a mobilização à defesa dos presos pelos atos de 8 de janeiro e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“É o 7 de setembro pela liberdade dos presos do 8 de janeiro, pela liberdade de Jair Messias Bolsonaro”, afirmou.

Ao falar sobre o Supremo, Bruno foi direto e reforçou uma das bandeiras que vem levando para a campanha ao Senado.

“Ir para as ruas e dizer: fora Alexandre de Moraes”, declarou. Na sequência, afirmou que, em sua avaliação, o ministro “já passou de todos os limites”.

Bruno afirmou ainda que estará nas ruas no próximo dia 7 e reforçou o recado que pretende levar às manifestações: “Eu quero você fora do Supremo, Alexandre de Moraes”. Para o candidato, o 7 de Setembro deste ano será uma demonstração pública em defesa da liberdade e também uma resposta aos excessos que atribui ao ministro.