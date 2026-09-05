“Serei uma senadora presente e parceira dos municípios”, afirma Sílvia Cristina

Por Assessoria

Publicada em 05/09/2026 às 10h58

A candidata ao Senado Sílvia Cristina reforçou, durante agenda em Candeias do Jamari, o compromisso de manter uma atuação próxima dos municípios e de trabalhar para ampliar a chegada de recursos e ações a todas as regiões de Rondônia.

“Serei a senadora parceira e presente nos municípios, destinando recursos e assegurando ações que beneficiem a população em todas as regiões do Estado. Como deputada federal, tenho atuado dessa forma e, no Senado, vou poder fazer muito mais e ser ainda mais presente”, afirmou Sílvia.

Durante a passagem pelo município, a candidata participou de caminhada, visitou estabelecimentos comerciais e esteve na feira, onde conversou com moradores, trabalhadores e comerciantes.

Sílvia destacou que sua proposta é manter no Senado a mesma atuação municipalista que, segundo ela, tem marcado seu trabalho na Câmara dos Deputados, buscando atender tanto a população das áreas urbanas quanto as comunidades rurais.

“É nos municípios que as pessoas vivem e é onde os benefícios precisam chegar. Por isso, quero estar ainda mais presente nos 52 municípios de Rondônia, contemplando quem mora na cidade e quem vive no campo, sendo uma senadora presente e parceira”, destacou.

A candidata afirmou ainda que pretende fortalecer o diálogo com prefeitos, vereadores, lideranças locais e a população para identificar as principais demandas de cada região e buscar, em Brasília, recursos e soluções para os municípios rondonienses.